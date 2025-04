Corpo separado da cabeça é encontrado no lixo

Um corpo humano com partes separadas foi encontrado dentro de uma lixeira na QN 7 do Riacho Fundo 1, na tarde desta sexta-feira (4). A cabeça da vítima estava em local distinto do restante do corpo, segundo relatos iniciais.

Policiais militares, civis e peritos criminais estão no local para apurar as circunstâncias do caso. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, incluindo sexo ou idade.