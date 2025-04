Cadê o corpo? Restos mortais somem do túmulo em cemitério

Uma família de São Paulo registrou um boletim de ocorrência após duas tentativas frustradas de exumar os restos mortais de Milton Maria de Andrade, falecido em 2018.

O caso ocorreu no Cemitério da Vila Formosa, na capital paulista, onde, na última tentativa, foi encontrado o corpo de uma mulher no local destinado ao homem.