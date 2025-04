Criança erra lição de escola e é torturada pelo pai e madrasta

Um casal foi preso no último domingo (30) no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, acusado de torturar um menino de cinco anos por erros em uma tarefa escolar. O pai, Ricky North, de 27 anos, e a madrasta da criança responderão por crimes de abuso infantil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as investigações, o menino foi agredido após colorir “fora das linhas” em um desenho enviado pela escola. A polícia relatou que a criança sofreu tapas, duchas geladas, sufocamento e espancamentos. Em ocasiões anteriores, o casal também teria amarrado o menor com fita adesiva e batido sua cabeça no chão.