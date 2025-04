Mulher some após ser sequestrada por 4 familiares

Jaqueline Garcia dos Santos, de 31 anos, está desaparecida há 26 dias em Paiçandu, no Norte do Paraná. Quatro familiares da vítima foram presos nesta semana sob suspeita de sequestro e associação criminosa.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, responsável pelo caso, Jaqueline seria usuária de drogas e teria roubado uma arma de fogo pertencente aos suspeitos. O crime ocorreu após os parentes a encontrarem em uma rua da cidade.