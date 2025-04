Matou idoso com bengala e arrancou o olho da vítima

Um jovem de 23 anos, Sekai Miles, foi condenado por homicídio culposo após um incidente ocorrido em fevereiro de 2024, em Londres, que resultou na morte de Bernard Fowler, de 87 anos.

O caso, que chamou atenção para questões de saúde mental no sistema judicial, terminou com a decisão da juíza Judy Khan de determinar a internação hospitalar do réu em vez de prisão tradicional.