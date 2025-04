Polícia recupera caminhonete e carga roubada; suspeito é preso

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na quinta-feira (3), no bairro Jardim Noronha, zona sul de São Paulo, por roubo de uma caminhonete carregada com produtos de limpeza importados.

A ação da Polícia Militar resultou na recuperação do veículo e da carga, avaliada em aproximadamente R$ 2,7 mil.

