Estado retomará aporte mensal de R$ 3,5 milhões para o HMUT

A Prefeitura de Taubaté anunciou na tarde dessa sexta-feira (4) a renovação do convênio com o governo estadual para o custeio da gestão do HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com a renovação, segundo a Prefeitura, o governo estadual voltará a fazer repasses mensais de R$ 3,5 milhões para ajudar a cobrir as despesas do hospital - o aporte havia sido suspenso em fevereiro, após o fim do convênio anterior.