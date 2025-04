Homem mascarado rouba comércio e ameaça funcionária no Vale; VEJA

Vídeo de uma câmera de monitoramento mostra o momento em que um homem mascarado assalta um comércio em Paraibuna, no Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A ação aconteceu na noite de quinta-feira (3), por volta de 20h40, em estabelecimento comercial no bairro do Teles.