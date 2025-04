Azul recebe duas novas aeronaves Embraer de contrato de R$ 3 bi

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A Azul incorporou mais duas aeronaves Embraer 195-E2 à sua frota. Batizadas de “Voo Azul” (prefixo PS-ADE) e “Canarinho Azul” (prefixo PS-ADF), as aeronaves pousaram nesta sexta-feira (4) no aeroporto de Confins (MG), onde passarão pelos trâmites de registro e certificação antes de iniciarem suas operações regulares na malha da companhia.

Com as novas adições, a frota da companhia passa a contar com 223 aeronaves, sendo 35 delas do modelo Embraer 195-E2 – o maior e mais moderno avião comercial já fabricado no Brasil.

O E2 transporta até 136 passageiros com conforto e conectividade, oferecendo wi-fi a bordo, telas individuais em todos os assentos e alta eficiência no consumo de combustível, o que reduz em até 25% as emissões de CO2. A escolha por aeronaves fabricadas no país reforça a parceria estratégica entre Azul e Embraer, duas empresas brasileiras que compartilham o compromisso com o desenvolvimento da aviação nacional.

A chegada das novas aeronaves também marca um momento especial para a companhia, que recentemente lançou seu novo posicionamento de marca com o slogan “O Céu do Brasil é Azul”. A campanha, interpretada por Alceu Valença e Céu e assinada pela agência Africa Creative, reforça a identidade nacional da Azul e destaca seu papel como a aérea que mais acredita, conecta e desenvolve o Brasil.