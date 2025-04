Motociclista de 29 anos morre após acidente na Via Dutra, no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Seccional de Guaratinguetá, o acidente aconteceu por volta das 3h do domingo, na altura do km 61 da Dutra, no sentido São Paulo, no bairro Vila São Bento.

Segundo relato do tio da vítima, Leonardo conduzia sozinho a motocicleta e não houve colisão com outro veículo. Ele perdeu o controle da moto e caiu no acostamento da rodovia.

Leonardo foi socorrido no local por uma equipe da concessionária CCR RioSP, que o encaminhou inicialmente para a UPA de Guaratinguetá. Posteriormente, ele foi transferido para a Santa Casa da cidade, onde permaneceu internado até as 20h12 de quarta-feira, quando foi constatado o óbito.