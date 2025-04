Idoso é mantido refém por bandidos após cair no 'golpe da oração'

Um aposentado de 77 anos foi mantido refém por criminosos por cerca de duas horas depois de cair no 'golpe da oração' em Itaboraí, no Rio de Janeiro.

O idoso foi abordado por um homem ao sair de agência bancária na manhã da última terça-feira (1º). O homem ofereceu orações com a promessa de “multiplicar” o dinheiro do aposentado. O homem acreditou e entrou em um carro onde estavam outros dois criminosos, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro ao UOL, que revelou a história.