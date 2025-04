Região tem risco alto para enchentes e deslizamentos, diz Cemaden

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O Vale do Paraíba e as quatro cidades do Litoral Norte têm risco alto para enchentes a partir desta sexta-feira (4), segundo alerta emitido pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais). O aviso é válido até domingo (6).

Com as chuvas fortes, aumenta a possibilidade de deslizamentos de terra na região, ainda segundo o alerta do Cemaden, que também considera alta a chance de movimentos de massa no Vale e no Litoral Norte.

Neste caso, a justificativa é a “presença de áreas com alta suscetibilidade e à previsão de chuva que pode ser de forte intensidade e gerar altos acumulados ao longo do dia. Neste cenário, há possibilidade de ocorrências de deslizamentos esparsos e quedas de barreiras ao longo de estradas e rodovias”.

A previsão é de chuva ainda mais forte no final de semana, mantendo-se o risco alto de alagamentos e deslizamentos de terra na região. Com isso, a Defesa Civil Estadual informou que as equipes municipais estão em alerta para as ocorrências relacionadas às chuvas fortes.