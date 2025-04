Enforcou a mãe por não ter refrigerante em casa

Um homem de 34 anos foi detido nesta semana em Guadalupe, no México, após agredir a própria mãe, de mais de 60 anos, durante uma discussão motivada pela ausência de refrigerante em casa.

Identificado como Daniel, o acusado atacou a idosa ao não encontrar a bebida, culminando em um episódio de violência doméstica que mobilizou a polícia local.