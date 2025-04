Sobrinha derrama óleo quente no ouvido do tio, que morre

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo investigações, a adolescente aqueceu um litro de óleo até a ebulição e despejou o líquido no ouvido da vítima, que residia na mesma casa junto à mãe e à avó da suspeita. O homem recebeu atendimento inicial em unidade de saúde local, mas, devido à gravidade das queimaduras, foi transferido para um hospital em Goiânia, onde não resistiu aos ferimentos.

As autoridades apontam que os desentendimentos entre tio e sobrinha eram frequentes, com a vítima reprovando as amizades da jovem. “Ela agiu de forma premeditada, aproveitando-se do momento em que ele estava vulnerável”, relatou um delegado envolvido no caso, sob condição de anonimato.

A adolescente foi apreendida e encaminhada para internação em unidade socioeducativa, conforme determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O Ministério Público de Goiás analisa a possibilidade de pedir a manutenção da medida até o julgamento.