Temporais causam alagamentos em São José

“Era meia-noite e pouco. A chuva começou e eu corri pra fechar o portão. A água veio muito rápido. Fiquei preocupado com a casa, com as crianças. Já perdi um carro antes e tive que correr pra tirar outro da garagem”, contou um morador.

A madrugada desta quinta-feira (3) foi de tensão para moradores de São José dos Campos, especialmente no bairro Vila Tatetuba, onde ruas e garagens foram rapidamente tomadas pela água. De acordo com relatos, em menos de 15 segundos após o início da chuva, o nível da água subiu drasticamente, causando transtornos e colocando famílias em risco.

O alagamento aconteceu no cruzamento das ruas dos Tucanos com Graúna. Pelo local, esta semana, uma grande cratera já havia sido aberta pela força da tempestade do último fim de semana.

O cenário se repete sempre que chove forte na região. Marcas nas paredes indicam que a água chegou a cerca de 30 centímetros de altura, o suficiente para causar prejuízos. Segundo a Defesa Civil, esse nível já é suficiente para arrastar pessoas e até veículos.

Diante do risco elevado, um alerta vermelho foi emitido pela Defesa Civil do Estado para o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. A previsão é de chuvas intensas até sábado, com acumulados que podem ultrapassar os 250 milímetros em algumas áreas, especialmente no litoral, onde o relevo acidentado aumenta o risco de deslizamentos.