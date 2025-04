VÍDEO: Jovem fica paraplégico após levar tiro de patrão bêbado

Um jovem de 17 anos ficou paraplégico após ser baleado acidentalmente por seu patrão durante uma confraternização em São Gotardo, no Triângulo Mineiro, no dia 28 de dezembro de 2024. Antônio Augusto Fonseca foi atingido quando o empregador, embriagado, disparou para o alto e a bala ricocheteou em uma estrutura metálica, atingindo o pescoço do adolescente e lesionando sua coluna vertebral.

O jovem sobreviveu após 24 dias internado na UTI, mas contraiu uma infecção hospitalar que prolongou sua permanência no hospital. Atualmente, ele está em casa sob os cuidados da mãe, Stefane Santos, professora que precisou deixar o emprego para dedicar-se integralmente ao filho.