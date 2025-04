Van Damme: investigado por tráfico humano e exploração sexual

O ator belga Jean-Claude Van Damme, 63, está no centro de uma investigação internacional conduzida pelo Ministério Público da Romênia por suspeita de envolvimento em tráfico humano e exploração sexual.

O caso, que ganhou novos desdobramentos nesta semana, remonta a um evento ocorrido há uma década em Cannes, na França, onde o astro de O Grande Dragão Branco teria mantido relações sexuais com cinco mulheres romenas supostamente traficadas por uma rede criminosa.