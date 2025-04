Tinha um 'monstro' embaixo da cama; até a babá se assustou

Uma babá do condado de Barton, no Kansas (EUA), viveu uma situação de terror na última segunda-feira (24) ao investigar o relato de uma criança sobre um "monstro" embaixo da cama.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ao checar o quarto, ela se deparou com Martin Villalobos Junior, 27 anos, que se escondia no local. O caso foi confirmado pelo gabinete do xerife local.