Acima da média? Saiba o tamanho do 'documento' do brasileiro

Uma análise divulgada recentemente pelo Data Pandas — plataforma especializada em visualização de dados — atualizou o ranking mundial de tamanhos médios do pênis ereto, com base em informações de 142 países.

O Brasil aparece na 21ª posição, com média de 15,7 centímetros, quase dois centímetros acima da marca global (13,91 cm). A liderança ficou com o Sudão (17,95 cm), seguido pela República Democrática do Congo (17,93 cm) e pelo Equador (17,59 cm), único representante sul-americano no top 10.