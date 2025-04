Quintal do Bentinho comemora aniversário com churrasco e música

O Quintal do Bentinho comemora seu aniversário no dia 26 de abril com um evento que terá open food de churrasco e atrações musicais. A programação começa às 13h no estabelecimento, localizado em Caçapava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O cardápio inclui churrasco de chão e buffet diversificado. Entre as atrações confirmadas estão a cantora Marcela Oliveira, o DJ Jefferson Araújo e a banda Autorockers, que apresentará um repertório de rock.