Dona Carlota presa após duplo homicídio

Uma mulher de 74 anos, identificada como Carlota, foi detida nesta quarta-feira (2) como autora de duplo homicídio a tiros em Chalco, região metropolitana do México.

O crime ocorreu na terça-feira (1°) após uma discussão relacionada à posse de um imóvel. Imagens obtidas pela polícia mostram a idosa chegando ao local em um carro cinza, acompanhada por dois homens armados, e executando um dos homens durante a confrontação.