Bala de maconha causa explosão e mata menino de 7 anos

Reece Galbraith, 33, e Jason Laws, 35, operavam um laboratório caseiro no local para fabricar os doces psicotrópicos. A explosão não apenas arrasou o apartamento dos acusados, mas também atingiu unidades vizinhas, deixando famílias desabrigadas.

Entre as vítimas estava Archie York, menino que dormia com os pais e o irmão mais novo, Finley, no apartamento abaixo do laboratório. Jason Laws também morreu no acidente.

Em depoimento, a mãe de Archie, Katherine York, descreveu o trauma da família: “Como pais, fazemos de tudo para proteger nossos filhos. Isso nos foi arrancado das mãos. Nossa casa deveria ser o lugar mais seguro”. A família não tinha conhecimento das atividades ilegais no prédio.