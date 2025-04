'Arco ineficiente': STF nega recurso da Prefeitura em ação do MP

O STF (Supremo Tribunal Federal) rejeitou recurso da Prefeitura de São José dos Campos no processo em que o Tribunal de Justiça julgou procedente a ação do Ministério Público que contesta a eficácia do Arco da Inovação, como é chamada a ponte estaiada inaugurada na região oeste da cidade em abril de 2020.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O recurso foi rejeitado em decisão monocrática (individual) do ministro Nunes Marques, relator do processo no STF, que apontou que "revisar o posicionamento do tribunal estadual demandaria a interpretação de norma infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas, notadamente quanto à validade da perícia técnica e à eficiência da obra pública, o que encontra óbice" em súmula do Supremo.