VÍDEO: Ondas gigantes de 12 m assustam passageiros de cruzeiro

Passageiros do navio Ocean Explorer, da Quark Expeditions, viveram momentos de tensão ao enfrentarem ondas de até 12 metros em uma das regiões mais perigosas da Antártida. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram os turistas tentando se equilibrar dentro da embarcação, com alguns chegando a cair devido à força das águas.

A área onde o navio passou é conhecida pelo clima extremo e ondas intensas, resultado do encontro dos oceanos Atlântico, Pacífico e Antártico, criando um efeito comparado a uma "máquina de lavar". Apesar do susto, alguns passageiros encararam a situação com bom humor.