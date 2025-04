URGENTE: Defesa Civil alerta chuva forte em Jacareí 

A Defesa Civil emitiu um novo alerta nesta quarta-feira (3), por volta das 17h30, informando sobre a ocorrência de fortes chuvas acompanhadas de ventos e raios em Jacareí. O aviso se estende também aos municípios vizinhos, que podem ser afetados pelo mau tempo.

Segundo o órgão, as condições climáticas adversas devem persistir até sábado (5) em toda a região do Vale do Paraíba. A população deve redobrar a atenção, evitar áreas de risco e acompanhar os comunicados oficiais.