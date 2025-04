São José em alerta: chuva se arma na volta para casa do joseense

Após um dia de tempo instável, com momentos de sol entre nuvens, a chuva voltou com força a São José dos Campos no fim da tarde desta quinta-feira (3), justamente no horário de maior movimento nas ruas. O temporal atrapalhou a volta para casa de muitos joseenses, provocando congestionamentos e exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com ventos moderados e pancadas intensas, a chuva se formou rapidamente sobre a cidade, acompanhada por nuvens carregadas que avançaram pela região. A previsão da Climatempo já indicava risco de temporais em todo o Vale do Paraíba, devido à passagem de uma nova frente fria pelo estado de São Paulo.