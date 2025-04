Região em perigo extremo de chuva de 350 mm, alerta Climatempo

A chegada de uma nova frente fria ao estado de São Paulo aumenta consideravelmente as chances de chuva intensa a partir desta quinta-feira (3). Segundo a Climatempo, o fenômeno climático deve impactar com força especial as regiões sul, leste e o litoral paulista, colocando cidades como Ubatuba em estado de alerta máximo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A previsão aponta para volumes extremamente elevados de precipitação entre quinta e sábado (5), com possibilidade de alagamentos, enxurradas, transbordamento de rios e deslizamentos em áreas de encosta. O mar também ficará agitado no fim de semana, com ondas entre 2m e 2,5m no sábado, e entre 1,5m e 2m no domingo, o que representa riscos adicionais para áreas costeiras.