Onde está Leandro? Homem de 37 anos está desaparecido em São José

A família procura por Leandro Silas de Assis, 37 anos, conhecido pelo apelido de Preá, que está desaparecido desde o dia 25 de março, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com informações, Leandro é morador do distrito de Eugênio de Melo, na região do Galo Branco, zona leste de São José dos Campos.