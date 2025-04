VÍDEO: Mãe grava professoras maltratando filho autista em escola

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um caso de supostos maus-tratos contra um aluno autista de 6 anos em um colégio particular de Resende. Os pais da criança, ao perceberem mudanças no comportamento do filho, que relatava ser maltratado pela professora, decidiram colocar um celular na mochila do menino para gravar as aulas.

Os áudios capturaram momentos em que a professora teria ameaçado o aluno, dizendo que "iria dar um tapão e não estava nem aí", além de ordenar que ele "não levantasse o nariz" para ela. No dia seguinte, a criança apresentou hematomas no braço, alegando que foram causados pela docente. Em outro trecho, a orientadora pedagógica teria sugerido, de forma irônica, medicar o menino com Rivotril, um remédio controlado.