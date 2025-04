PF prende ex-diretor de escola no Vale por desvios e peculato

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta quinta-feira (3) a Operação Policial “ALVO 53”, com a finalidade de desarticular associação criminosa voltada para desvio de materiais escolares, peculato, fraude licitatória, falsificação de documento público e associação criminosa, todos praticados contra uma pequena escola rural localizada em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão, um em Cachoeira Paulista e dois em Itajubá, em Minas Gerais. No Vale, o ex-diretor de uma escola na zona rural de Cachoeira Paulista foi preso em flagrante por peculato.