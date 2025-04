Frente Fria: Marinha alerta para ressaca e ondas de até 3m no mar

Tal sistema ainda poderá provocar ressaca na faixa litorânea dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, entre Florianópolis (SC) e Campos dos Goytacazes (RJ), incluindo o Litoral Norte, com ondas de direção Sudoeste a Sudeste e altura até três metros, entre as manhãs dos dias 4 e 6 de abril.

A Marinha do Brasil informou que mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no site da instituição e em páginas de redes sociais, além dos aplicativos ‘Previsão Ambiental Marinha (PAM)’ e ‘Boletim ao Mar’, desenvolvidos em parceria com a Petrobras e com o Instituto Rumo ao Mar, respectivamente. Os aplicativos estão disponíveis para download nos smartphones e tablets com sistemas Android e iOS.

“Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio”, informou a Marinha.