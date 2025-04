Doença da coceira infinita: conheça a Síndrome de Alagille

Uma coceira generalizada e intolerável, a ponto de coçar a pele até sangrar e causar ferimentos graves, é um dos principais sintomas da Síndrome de Alagille, doença rara que afeta o fígado, os rins e o coração.

A doença afeta um em cada 30 mil nascidos vivos. Trata-se de uma doença hereditária, com 50% de chance de cada filho herdá-la. A enfermidade é resultado de uma mutação no gene JAG1 ou, menos frequentemente no NOTCH2, que estão envolvidos no desenvolvimento embrionário de diferentes tecidos. Ela pode ser herdada ou, em muitos casos, corresponder a uma mutação adquirida.