VALE: Homem de 64 anos desaparece e é achado morto dentro de vala

Um homem de 64 anos foi encontrado morto caído dentro de uma vala, no quintal da casa do vizinho, em Cachoeira Paulista. O caso aconteceu entre a noite de quarta-feira (2) e a madrugada desta quinta (3).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Adonias de França Mota.