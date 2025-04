Zelador colocava fezes na comida de alunos: 'É trabalho do diabo'

Um zelador foi condenado pela Justiça após confessar que colocava fezes e produtos de limpeza na comida que era oferecida aos alunos da escola em que trabalhava, nos Estados Unidos.

Giovanni Impellizzeri, de 27 anos, foi condenado a oito anos de prisão. O jovem, que alegou "estar fazendo o trabalho do diabo", foi preso pela polícia após ter sido flagrado realizando atos sexuais com objetos inanimados em Nova Jersey. Durante o curso das investigações, a polícia encontrou mensagens no celular de Giovanni, em que ele contava para outras pessoas o que tinha feito na comida dos estudantes.