Jogador de 17 anos é esfaqueado e morre nos braços do irmão gêmeo

Jogador de futebol americano de apenas 17 anos, Austin Metcalf foi esfaqueado durante uma competição de atletismo em um estádio do distrito escolar independente de Frisco, nos Estados Unidos, na terça-feira (2). O principal suspeito do crime é outro atleta da mesma idade, que foi detido pela polícia logo após o ocorrido.

Segundo testemunhas, a briga começou na pista de atletismo, e o confronto rapidamente escalou para um ato de violência extrema. Ferido gravemente, Austin ainda foi socorrido, mas não resistiu. Em uma cena que comoveu a todos, ele morreu nos braços do próprio irmão gêmeo, que tentava conter o sangramento.