Criança de 3 anos morre após ser esquecida por 6h dentro de carro

Uma criança de apenas 3 anos morreu após ter sido esquecido dentro do carro pela tia, ficando trancado por seis horas. O caso aconteceu nesta última quarta-feira (2), em São José do Rio Preto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O menino sofreu uma parada cardiorrespiratória dentro do carro, em meio a um calor de 32ºC.

A tia ficou encarregada de levar o menino para a creche, mas, como não tinha esse hábito, acabou esquecendo a criança dentro do carro e foi trabalhar. Por volta das 14h, ela lembrou que precisava pegar um objeto deixado no veículo e foi até lá, encontrando a criança já desacordada.