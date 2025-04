Anderson promete ônibus 100% elétrico e concluir obras em S. José

A pandemia que nós tivemos de 2020 e 2021 foi logo no primeiro ano. Aliás, 2020 foi o último ano do outro mandato, do primeiro mandato do Felicio, mas 2021 e 2022 ainda tiveram todos os reflexos da pandemia. Isso fez com que a gente tivesse que alterar muitas prioridades, onde a prioridade ficou saúde, educação, a gente teve que fazer outro processo, enfim, mexeu com a vida de todos e isso também mexeu com a questão da administração pública. Seja do ponto de vista financeiro, onde a gente enxergava naquele momento uma grande crise financeira, em termos de estar tudo parado, então também teve uma contenção de despesa.

Tivemos que não fazer alguns investimentos que seja de infraestrutura, por causa de uma questão de responsabilidade até do que estava acontecendo no mundo. Não era uma questão muito localizada, era uma questão que estava acontecendo no mundo. Então isso daí fez com que a gente também tivesse que postergar o início de algumas ações. Mas todas estão sendo entregues. Eu posso dizer aqui, a Via Jaguari, que era para ser finalizada em dezembro, finalizamos em janeiro. Podemos falar a Via Oeste também, que tinha um prazo para se entregar no final do ano e entregamos agora, semana passada, com a conexão definitiva com Jacareí. Então, dessas obras, sim, todas elas terão continuidade.

Nós tivemos algumas questões que não foram feitas. O acesso do Cajuru, por exemplo, lá na estrada do Cajuru, alguns que nós tiramos do plano de gestão, que nós mudamos, seja de um espaço pet, por exemplo, que tinha no Parque da Cidade, que nós não vamos mais fazer, foi tirado. Tem também um acesso que tinha da Cassiopeia com a Mário Covas também como obra, que nós tiramos, que nós arrumamos outra solução melhor e mais viável, mais eficiente, mais em conta. Então tiveram algumas alterações que devem estar dentro aí dos 15% e 16%. Mas, sim, a gente vai cumprir todos esses projetos. Tudo que já estava em andamento nós vamos finalizar e entregar.