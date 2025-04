Homem mata namorada após levar 'fora' e depois se suicida

Após levar um 'fora', homem matou a ex-namorada com um tiro na cabeça. Em seguida, tirou a própria vida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso trágico aconteceu no Peru, na última quarta-feira (22).