VÍDEO: Polícia prende 5 e desarticula quadrilha de roubos no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Em operação com 35 policiais civis e 13 viaturas, a Polícia Civil prendeu cinco integrantes de uma quadrilha que praticava roubos violentos em todo o Vale do Paraíba e na região do Sul de Minas Gerais. A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (3), em Taubaté. O líder da quadrilha foi preso no bairro Água Quente.

A operação foi realizada em parceria entre a Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté e a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Delegacia Seccional de Guaratinguetá, contando com apoio de diversas delegacias da região, com policiais de Pindamonhangaba, Campos do Jordão, São Luis do Paraitinga, Lagoinha, Redenção da Serra e Natividade.

De acordo com a investigação, o grupo criminoso praticou crimes de roubo em cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Alguns de seus integrantes já foram condenados por fatos similares ocorridos anteriormente.

Nesta quinta-feira, a polícia desencadeou a segunda fase da operação, que começou em 2024, com o cumprimento de diversas buscas que resultaram na apreensão dos carros usados nos crimes e de celulares, permitindo a identificação da liderança do grupo.