Adeus, Vanessa: corpo de desaparecida é achado; marido é preso

Após o marido indicar o local, a polícia encontrou o corpo da jovem vendedora Vanessa Soares, de 24 anos, que estava desaparecida desde o último dia 21 de março, na cidade de Posse, em Goiás.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O corpo foi encontrado enterrado em uma cova rasa, perto de uma estrada vicinal. O marido foi preso na segunda-feira (31).



O desaparecimento de Vanessa comoveu as redes sociais. Segundo a versão inicial do marido, a jovem havia sido vista pela última vez dentro de casa, na madrugada do dia 21. Ele afirmou que levantou para ir ao banheiro e já não encontrou mais a esposa.