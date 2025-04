Estado lança programa com R$ 3,1 bilhões para 123 obras no Vale

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lança nesta quinta-feira (3), no Palácio dos Bandeirantes, o programa “São Paulo pra Toda Obra”. Segundo o Estado, trata-se do “maior programa de modernização do sistema rodoviário da história de São Paulo”. A informação foi obtida com exclusividade por OVALE.

O investimento previsto é de R$ 30 bilhões para melhorias em rodovias públicas e concedidas, somando iniciativas do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo) e da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).