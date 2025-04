Jovem e mulher brigam por homem que saiu da cadeia e são detidas

Na noite de terça-feira (1º), no bairro Residencial Sorriso, em Patos de Minas (MG), uma adolescente de 17 anos e uma mulher de 27 foram detidas após brigarem por um homem de 28 anos que acabara de sair do Presídio Sebastião Satiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A confusão começou quando a jovem, que se diz namorada atual dele, jogou um copo de vidro na ex-companheira do rapaz, cortando seu braço direito.