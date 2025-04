Mulher invade casa e coloca fogo em ex-marido por ciúmes

Uma mulher invadiu a casa do ex-marido e colocou fogo nele no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). A vítima, identificada como Jonas Paulo Augusto Moreira, de 34 anos, teve 98% do corpo queimado.

Segundo a Polícia Militar, no momento do crime, o homem estava em casa com a atual namorada e a ação pode ter sido motivada por ciúme.