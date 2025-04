Homem toma 5 tiros em assalto, se finge de morto e é salvo

Um homem de 46 anos precisou se fingir de morto para sobreviver e ser socorrido após levar cinco tiros durante um assalto. O caso aconteceu no bairro da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, na terça-feira (1º).

A vítima foi abordada por dois homens armados em um carro preto, às 16h. Os assaltantes roubaram seus pertences e o deixaram em uma rua próxima, onde dispararam cinco vezes contra ele.