Presa por vender bebê de 27 dias, mãe alega transtorno mental

A mãe presa em Goiânia no último domingo (30), por suspeita de ter vendido um bebê recém-nascido de apenas 27 dias, disse aos policiais que sofre de transtornos físicos e psicológicos.

Em um trecho do vídeo, a mulher afirma que estava no limite de seu esgotamento físico e psicológico. “Eu tenho um autoconhecimento sobre meus transtornos, entendeu? Sei o que acontece quando estou no meu esgotamento físico. Físico e mental também”.