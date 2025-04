Mulher de 57 anos é indiciada por maus-tratos a animais

A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou uma mulher de 57 anos, moradora do Sudoeste, por quatro crimes de maus-tratos a animais. Dois gatos morreram vítimas de agressões brutais, enquanto outros dois foram resgatados com graves mutilações. O caso, investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), foi concluído em 31 de março e agora aguarda decisão judicial.



Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Testemunhas relataram cenas chocantes: gritos, xingamentos e sons de espancamentos vindos do apartamento da acusada, seguidos por miados agonizantes. Uma vizinha que foi verificar a situação encontrou a mulher com arranhões pelo corpo, manchas de sangue e fezes.

Em dezembro de 2024, o Ibama resgatou uma gata com as patas mutiladas — suas garras haviam sido cortadas de forma tão brutal que atingiram partes sensíveis, causando dor extrema. Outro gato, resgatado no fim de março pela PCDF, estava extremamente magro e com lesões semelhantes nas unhas.