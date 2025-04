Prefeitura de Taubaté retira 24 radares da cidade; veja onde

A Prefeitura de Taubaté retirou 24 radares de monitoramento de velocidade em 12 locais diferentes da cidade. A medida foi publicada no Diário Oficial do município na terça-feira (1) e faz parte do plano de governo da atual gestão.

Segundo a administração municipal, a decisão ocorreu após a Secretaria de Mobilidade Urbana realizar um estudo técnico que analisou a sinalização viária, o número de ocorrências e de autuações nos trechos monitorados.