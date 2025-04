Homem tortura e mata o patrão; depois, acabou preso

Policiais civis prenderam, nesta última terça-feira (1), Matheus Fonseca de Almeida, acusado de assassinar, torturar e ocultar o corpo de seu patrão em uma barbearia no bairro de Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro. O homem foi localizado no Parque Lafaiate, em Duque de Caxias, após ações de inteligência e monitoramento da polícia.

Segundo as investigações, o suspeito trabalhava na barbearia da vítima e aproveitou um momento de ausência de testemunhas para cometer o crime. De acordo com depoimentos colhidos, ele amarrou o patrão, aplicou torturas e, em seguida, incendiou o local com a vítima ainda no interior. O corpo foi parcialmente carbonizado, e o estabelecimento destruído pelas chamas.