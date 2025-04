Homem é morto em encruzilhada, ao lado de oferenda

O corpo estava próximo à Avenida das Torres, nas imediações do Assentamento Sampaio Corrêa, após um popular alertar as autoridades sobre a cena.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um homem foi encontrado morto, com mãos e pés amarrados, na noite deste domingo (30), em uma encruzilhada da região do Pedra 90, em Cuiabá.

De acordo com informações iniciais, a vítima foi localizada em posição vulnerável, com os membros atados pelas costas. A Polícia Militar isolou o local para preservar evidências, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atestou o óbito. Testemunhas relataram que o corpo estava próximo a um despacho ritualístico, o que ampliou as especulações sobre as circunstâncias do crime.

A perícia técnica foi acionada para analisar a cena e coletar elementos que possam esclarecer a causa da morte. Até o momento, a identidade do homem e possíveis suspeitos envolvidos no caso não foram divulgados. As investigações, conduzidas pela Delegacia de Homicídios, buscam apurar se o crime está ligado a disputas locais ou práticas ilícitas na região.