Grande esposa e mãe: adeus a dona Araci, aos 58 anos no Vale

Araci Becker Oliveira, 58 anos, morreu nesta quarta-feira (2), em Jacareí e deixou a família de luto. Casada, mãe e corintiana, ela era conhecida por ser uma mulher feliz e muito alegre. Agora, deixará boas lembranças para os familiares, apesar da dor deste momento.

O corpo dela é velado na Sala Veneza do Campo das Oliveiras e o sepultamento acontece nesta quinta-feira (3), a partir das 14h, no Crematório Campo das Oliveiras, também em Jacareí.